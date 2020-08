Brasile-Libano: delegazione brasiliana giunge a Beirut per missione umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, aveva designato domenica 9 agosto il suo predecessore a capo di una missione di aiuti per il Libano, la cui capitale Beirut è stata sconvolta la settimana scorsa da una esplosione costata la vita ad oltre 150 persone. Temer, figlio di libanesi, aveva fatto sapere di essere onorato dell'invito e di apprestarsi ad assumersi l'incarico, una volta pubblicato il decreto in gazzetta ufficiale. "Stiamo concordando con il governo libanese l'invio di una equipe tecnica multidisciplinare per collaborare nella realizzazione della perizia sull'esplosione. Ho designato come inviato speciale e capo della missione il signor Michel Temer, figlio di libanesi ed ex presidente del Brasile", ha detto Bolsonaro nel corso della videoconferenza internazionale sul Libano promossa dal presidente della Francia, Emmanuel Macron. (segue) (Brb)