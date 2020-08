© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti: è inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico. Così in una nota congiunta il Pd e il M5s. (Com)