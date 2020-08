Israele-Emirati: municipio di Tel Aviv illuminato con i colori della bandiera emiratina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede della municipalità di Tel Aviv è stata illuminata con i colori della bandiera emiratina per celebrare lo storico accordo raggiunto oggi tra Emirati e Israele per normalizzare le relazioni tra i due paesi. "Mi congratulo con il primo ministro per il doppio risultato di raggiungere la pace con gli Emirati Arabi Uniti e annullare il piano di annessione. Entrambe le azioni sono importanti per la sicurezza dello Stato di Israele", ha sottolineato in una nota il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai. L’accordo concluso oggi in una video conferenza dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed con la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede l’avvio della piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. L’intesa rappresenta una svolta storica nelle relazioni tra Israele e i Paesi della regione. Con questa intesa gli Emirati Arabi Uniti sono la prima monarchia del Consiglio di cooperazione del Golfo a normalizzare i rapporti con lo Stato ebraico e il terzo Stato arabo ad avere normali rapporti diplomatici con Gerusalemme dopo Egitto e Giordania. “Questa storica svolta diplomatica contribuirà alla pace nella regione del Medio Oriente e rappresenta una testimonianza dell'audace diplomazia e visione dei tre leader e del coraggio degli Emirati Arabi Uniti e di Israele nel tracciare un nuovo percorso che sbloccherà il grande potenziale a livello regionale. Tutti e tre i Paesi affrontano molte sfide comuni e trarranno vantaggio reciprocamente dal risultato storico di oggi”, si legge nella dichiarazione congiunta.(Res)