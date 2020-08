Coronavirus: Usa, 166.777 morti su 5.236.599 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 166.777 morti su 5.236.599 contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riferisce l'emittente "Cnn". La città di New York conta oltre 20 mila morti e oltre 225 mila contagi, secondo i dati più recenti del dipartimento della Sanità locale. In tutto il mondo si contano oltre 20,7 milioni di casi positivi al coronavirus, con oltre 751 mila morti.La produzione del vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dalla statunitense AstraZeneca con i governi di Messico e Argentina, pronto ad essere esportato in America latina, inizierà nel primo trimestre del 2021. Lo Stato del Colorado ha deciso di estendere l’ordine di indossare mascherine, entrato in vigore lo scorso 16 luglio e in scadenza il prossimo 15 agosto. (Nys)