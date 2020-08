Usa: studio, durante la pandemia un giovane su quattro ha contemplato il suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi stanno lottando per far fronte alla pandemia di coronavirus dopo mesi di duro isolamento, malattie diffuse e sofferenze economiche che sono ricadute in modo sproporzionato sui giovani, sulle minoranze e su coloro che sono più vulnerabili agli shock finanziari. È quanto emerge da un nuovo studio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo cui le persone che hanno segnalato cambiamenti mentali o comportamentali avversi - come il consumo di alcol o di droghe - è aumentato in modo pericoloso negli ultimi mesi. Circa un quarto degli statunitensi ha riportato sintomi di un disturbo d'ansia, cifra tre volte superiore a quello che un'indagine simile ha trovato un anno fa. Il numero di che si sono dichiarati depressi è quadruplicato, toccando quasi una persona su quattro. Circa il 13 per cento degli intervistato ha dichiarato di bere di più o di fare più uso di droghe a causa dello stress della pandemia. E quasi l'11 per cento ha detto di aver preso seriamente in considerazione il suicidio nell'ultimo mese, compreso più di un quarto di quelli tra i 18 e i 24 anni. In totale, il 41 per cento degli americani ha detto di soffrire di uno o più sintomi di gravi problemi di salute mentale. Lo studio è riportato dal sito "The Hill". (Nys)