Usa: dipartimento di Giustizia: Yale discrimina studenti asiatici e caucasici

- Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha accusato l'Università di Yale di discriminare i candidati asiatici-americani e caucasici, violando la legge sui diritti civili. Lo riporta il "New York Times". L'accusa arriva dopo un'indagine durata due anni, ha detto il dipartimento. "Non esiste una bella forma di discriminazione razziale", ha detto Eric Dreiband, il vice procuratore generale della divisione dei diritti civili, in una dichiarazione che annunciava la mossa del dipartimento contro Yale. "Dividere ingiustamente le persone in blocchi razziali ed etnici favorisce gli stereotipi, l'amarezza e la divisione". La scoperta del dipartimento potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le politiche di ammissione al college e per l'azione affermativa, uno strumento nato nell'era dei diritti civili per rendere l'istruzione più equa nei confronti delle minoranze. Diversi gruppi conservatori si sono storicamente opposti a questa pratica. Il dipartimento di Giustizia ha ordinato a Yale di sospendere per un anno il parametro dell'etnia o dell'origine nazionale nel processo di ammissione. Alla fine di quell'anno, Yale dovrà chiedere l'autorizzazione al governo per ricominciare a farlo, ha detto il dipartimento. Yale ha detto giovedì che "nega categoricamente questa accusa" e che terrà fede al suo processo di ammissione. L'università ha detto in una dichiarazione che ha collaborato pienamente all'indagine e che continuerà a fornire informazioni e dati. Ha detto di essere costernata per il fatto che la scoperta sia stata fatta prima che tutte le informazioni fossero presentate. (Nys)