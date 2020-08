Ecuador: ex ministro condannato per corruzione accolto da ambasciata Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'ex ministro dei Lavori Pubblici dell'Ecuador, Maria de Los Angeles Duarte Pesantes, si trova rifugiata presso la residenza ufficiale dell'ambasciata dell'Argentina a Quito. Lo ha informato oggi il ministero degli Esteri di Buenos Aires attraverso una breve nota ufficiale nella quale informa che "la signora Duarte si trova nell'ambasciata in qualità di ospite per ragioni umanitarie". La notizia è stata ratificata a sua volta anche dal governo dell'Ecuador in una nota del ministero degli Esteri. La decisione di Buenos Aires di accogliere l'ex ministro potrebbe aprire un incidente diplomatico tra i due paesi. Il comunicato ufficiale del governo di Lenin Moreno afferma che "il rappresentante argentino è stato informato della nostra posizione". (segue) (Bua)