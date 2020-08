Ecuador: ex ministro condannato per corruzione accolto da ambasciata Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quito ritiene che "la signora Duarte è stata processata e condannata dalla giustizia nel contesto di un processo indipendente, con tutte le garanzie e nel rispetto del diritto alla difesa" e che "non le corrisponde lo status di rifugiata politica". Secondo quanto informa la nota ecuadoriana Duarte sarebbe entrata nell'ambasciata argentina mercoledì 12 agosto. Lo scritto conclude informando che "il ministro degli Esteri, Luis Gallegos, si è messo in contatto con il suo pari argentino", Felipe Sola, al quale ha trasmesso la sua "preoccupazione per la situazione creatasi e ha ribadito la disponibilità a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare l'attuazione imparziale ed indipendente della Giustizia". (segue) (Bua)