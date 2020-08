Usa: il consigliere per la sicurezza nazionale, Trump merita il premio Nobel per la Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O'Brien, ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sia preso in considerazione per il premio Nobel per la Pace, citando il suo ruolo in una svolta diplomatica tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il presidente stesso, in passato, ha suggerito di meritare il Nobel. "È davvero notevole se si fa un passo indietro e si guarda a ciò che questo presidente ha fatto, sul fronte della pace", ha detto O'Brien in un briefing con la stampa. "E non mi sorprenderebbe se alla fine il presidente venisse nominato. Il lavoro di oggi è un esempio del motivo per cui sarebbe giustamente considerato e dovrebbe essere in prima linea per il Premio Nobel per la pace". (Nys)