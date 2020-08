Usa: bloccati i voli charter privati per Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno per bloccare i voli charter privati verso Cuba nel tentativo di esercitare pressioni economiche sul governo cubano. Lo riporta il sito d'approfondimento politico "The Hill" "Oggi ho chiesto al Dipartimento dei Trasporti di sospendere i voli charter privati verso tutti gli aeroporti cubani, compresa l'Avana", ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo oggi in un comunicato. L'ordine, che entrerà in vigore il 13 ottobre, vieta tutti i voli charter tra gli Stati Uniti e tutti gli aeroporti di Cuba, ad eccezione dei voli charter pubblici autorizzati da e per l'Avana e di altri voli charter autorizzati per scopi medici di emergenza, ricerca e salvataggio e altri viaggi considerati nell'interesse degli Stati Uniti. Su Twitter Pompeo ha accusato il governo cubano di utilizzare "fondi per il turismo e i viaggi per finanziare i suoi abusi e le sue interferenze in Venezuela. I dittatori non possono beneficiare dei viaggi negli Stati Uniti".(Nys)