Polonia: decreto governo vieta voli verso 44 paesi a causa della pandemia di coronavirus

- Il governo ha approvato un decreto con cui prolunga il divieto di voli internazionali verso 44 Paesi in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Il decreto è in vigore da oggi e lo resterà fino al 25 agosto. Il decreto precedentemente in vigore, risalente al 28 luglio 2020, è scaduto ieri. "In relazione alla minaccia di diffusione dei contagi del virus Sars Cov-2, esiste la necessità di introdurre divieti ai voli, indispensabili per la sicurezza della Polonia e al fine di minimizzare il rischio per la salute pubblica", si legge nel testo del decreto. Tra i Paesi inclusi nella lista ci sono: Bosnia-Erzegovina, Cina, Montenegro, Russia, Brasile, Arabia Saudita, Messico, Israele, Kuwait, Argentina, Armenia, Cile, Iraq, Kazakhstan, Kosovo, Costa Rica, Perù, Sudafrica, Serbia, Stati Uniti, Lussemburgo e Bolivia. Dal divieto sono esclusi i voli di Stato e quelli espressamente autorizzati dal governo, oltre ovviamente a quelli militari. (Vap)