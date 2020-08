Speciale difesa: Kosovo, premier Hoti presiede riunione con vertici istituzioni difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha presieduto una video conferenza con i vertici nazionali delle istituzioni di sicurezza, sottolineando l'esigenza di rafforzare il coordinamento istituzionale nel settore. Hanno preso parte all'incontro virtuale il ministro dell'Interno Agim Veliu, quello della Difesa Anton Quni, il direttore dell'Intelligence kosovara Kreshnik Gashi, il comandante delle Forze di sicurezza kosovare Rrahman Rama, e il direttore della polizia Rashit Qalaj. Nella riunione Hoti ha ringraziato i rappresentanti delle istituzioni di sicurezza per l'impegno profuso durante la pandemia del Covid-19, che rimane una sfida aperta per il Kosovo. Hoti ha inoltre auspicato il massimo coordinamento con i meccanismi internazionali di sicurezza nel paese, in particolare con la missione Nato Kfor, in quanto "partner strategici" per il Kosovo nel settore della difesa e della sicurezza. (Kop)