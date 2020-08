Speciale difesa: Kosovo, Vetevendosje, direttore Intelligence riferisca in parlamento su sconfinamento truppe serbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje ha presentato una richiesta al direttore dell'Agenzia kosovara per l'intelligence (Aki), Kreshnik Gashi, affinché riferisca in parlamento sullo "sconfinamento" della gendarmeria serba nel territorio del Kosovo lo scorso 7 agosto. Il partito dell'opposizione invita il direttore dell'intelligence a riferire "sulla situazione della sicurezza nel paese, in particolare sulla violazione dell'integrità territoriale del Kosovo a causa dell'incursione della gendarmeria serba". Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha presieduto una video conferenza con i vertici nazionali delle istituzioni di sicurezza, invitando al massimo coordinamento con i meccanismi internazionali di sicurezza nel paese, in particolare con la missione Nato Kfor, in quanto "partner strategici" per il Kosovo nel settore della difesa e della sicurezza. (Kop)