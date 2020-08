Kosovo: ex premier Haradinaj si candida come nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier kosovaro Tahiri ha assicurato ieri che non ci sono problemi nella coalizione di governo ed in particolare tra il suo partito e la Lega democratica del Kosovo. La precisazione avviene dopo che nelle scorse ore il leader dell'Aak, l'ex premier Haradinaj, è tornato ad attaccare il premier ed esponente dell'Ldk, Avdullah Hoti, in particolare sulla gestione del dialogo tra Kosovo e Serbia. "I rapporti tra Ldk e Aak, come due partiti di centro-destra, non sono una questione. Non abbiamo problemi, abbiamo la maggioranza parlamentare, programmi e obiettivi riguardo i temi nazionali come il dialogo", ha detto Tahiri. Secondo l'esponente dell'Aak la coalizione di governo a Pristina "è stata costruita per essere di lungo termine". (segue) (Kop)