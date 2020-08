Kosovo: parlamento, bozza di legge sui valori dell'Uck bocciata in prima lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza di legge sulla tutela dei valori dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), presentata in aula dal Partito democratico del Kosovo (Pdk), non è passata in prima lettura nel parlamento di Pristina. Dei 68 parlamentari presenti, solamente 36 hanno espresso il loro voto, 35 in favore e uno contrario. Il promotore dell'iniziativa respinta, il deputato del Pdk Gazmend Bytyqi, si è detto sorpreso per l'esito del voto odierno in aula. Secondo quanto spiegato, l'iniziativa legislativa era stata discussa con tutti i gruppi parlamentari e c'era consenso politico per l'approvazione. "Comprendiamo alcune delle preoccupazioni dei colleghi e degli amici internazionali ma siamo pronti a fare le correzioni necessarie e gli emendamenti in seconda lettura", ha dichiarato Bytyqi rimarcando che l'obiettivo della bozza di legge è "istituzionalizzare la guerra dell'Uck come un valore sublime del popolo del Kosovo". (segue) (Kop)