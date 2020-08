M5s: Di Maio, due sì, fiducia nei territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta, ha aggiunto, è una: continuare a combattere per provare a cambiare il paese o restare a guardare. “Questa scelta si lega anche al secondo quesito, in cui siamo chiamati a sbloccare nelle elezioni comunali la possibilità di allearci con altre forze politiche: io voterò sì perché innanzitutto ho fiducia nei nostri gruppi comunali”, ha detto. “Ci sono cinque comuni che hanno deciso di fare delle coalizioni a livello territoriale insieme ad altre liste civiche, con candidati terzi che siano ampiamente rappresentativi del programma che hanno sottoscritto, un programma in cui naturalmente ci sono le nostre 5 Stelle, i nostri principi, i nostri valori: niente di più e niente di meno di quello che abbiamo già fatto al governo centrale”, ha continuato, dicendosi “pronto a testimoniare con i fatti che il Movimento 5 Stelle senza molta ma molta elasticità e contro molta ma molta rigidità, non avrebbe mai portato Giuseppe Conte alla presidente del Consiglio”. “Sia chiaro: ogni territorio ha partiti che si comportano in un determinato modo: per questo da sempre dico che l’ascolto concreto dei territori, faccia a faccia, guardandosi negli occhi, è fondamentale per capire la direzione da prendere”, ha detto, affermando di ritenere che “finché le evoluzioni verranno dal basso, ad esempio da un sindaco come Virginia Raggi che ha dato tutta se stessa o dai 5 comuni che, dopo anni e anni di lavoro, oggi chiedono di presentarsi in coalizione, non dobbiamo avere pregiudizi di alcun genere”. (Res)