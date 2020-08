Agroalimentare: Gadda (Iv), grazie a Bellanova e Scalfarotto per impegno, ora via dazi rimasti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop a nuovi possibili dazi statunitensi sui prodotti agroalimentari italiani rappresenta un grande successo per il nostro paese e per il governo. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda, capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera. “Grazie al lavoro di squadra di tutti, istituzioni e produttori, siamo riusciti a sventare un colpo che sarebbe stato durissimo per alcuni dei produttori simbolo del Made in Italy: un grazie a tutti i ministri coinvolti e in particolare alla ministra Teresa Bellanova e al sottosegretario Ivan Scalfarotto, che nei rispettivi ministeri si sono impegnati al massimo in questi mesi con incontri, diplomazia e pressing internazionale per tutelare il nostro export”, ha scritto. Ora, ha aggiunto, l’impegno deve continuare per arrivare all’eliminazione anche dei dazi già in vigore dallo scorso anno, anche alla luce della grave crisi creata dall’emergenza Covid-19. (Rin)