Usa: sondaggio, Biden e Harris percepiti come più moderati di Trump e Pence

- Gli elettori statunitensi considerano il duo democratico composto dall'ex vicepresidente Joe Biden e dal senatore Kamala Harris come più moderato di quello repubblicano, costituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo vicepresidente Mike Pence. A dirlo è un nuovo sondaggio di Morning Consult, riportato dal sito d'approfondimento politico "The Hill". Il sondaggio è stato condotto il 12 agosto, il giorno dopo che Biden ha annunciato Harris come suo compagno di corsa. Sulla scala ideologica politica di Morning Consult (1 è "molto liberale", 7 è "molto conservatore" e 4 è "moderato") gli elettori hanno anche collocato Harris proprio alla sinistra di Biden. Nel frattempo, Trump e Pence sono considerati "molto conservatori" mentre Biden e Harris a "molto liberali". Trump e il suo comitato elettorale hanno attaccato Harris etichettandola come "fasulla", ma anche come una liberale e di estrema sinistra. (Nys)