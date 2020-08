Decreto Agosto: Centemero, grazie a Lega dietrofront su svendita nostri asset finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle pressioni della Lega nel decreto Agosto all'articolo 75 rientra la norma che colma un vuoto normativo fondamentale per l'operatività di Consob. Così in una nota Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze. “Una cosa è acconsentire al subentro di altro attore al posto del London Stock Exchange nel caso in cui fosse imposto agli inglesi di vendere, dando alle autorità di vigilanza strumenti migliori di controllo e moral suasion di quelli attuali, ma un'altra cosa sarebbe stata cedere non solo Borsa ma anche i presidi necessari di vigilanza”, ha spiegato. (Com)