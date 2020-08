America Latina: Ecuador ha firmato accordo di libero scambio con il Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governo di Ecuador e Cile hanno firmato un accordo di libero scambio. Le negoziazioni erano state concluse con la firma preliminare a febbraio di quest'anno. In videoconferenza i presidenti dei due paesi Lenin Moreno e Sebastian Pinera, hanno preso parte alla cerimonia della firma del trattato. L'accordo contiene 24 capitoli, che regolano l'accesso al mercato di prodotti agricoli e ittici, ma anche appalti pubblici e commercio elettronico. Il presidente ecuadoriano Moreno ha affermato che l'accordo genererà vantaggi per 710 aziende ecuadoriane che esportano in Cile, paese con il quale la bilancia commerciale è positiva. Ogni anno, l'Ecuador esporta infatti 1614 milioni di dollari in quel mercato. (segue) (Brb)