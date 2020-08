Usa-Sudan: Washington impone restrizioni visti contro persone che minano governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni ai visti in ingresso contro persone che risiedono sia all’interno che all’esterno del Sudan considerati responsabili o complici di piani per ostacolare la “nascente democrazia sudanese”. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti continuano a stare con il popolo del Sudan e le aspirazioni della rivoluzione che ha destituito l'ex presidente Omar al Bashir nell'aprile 2019. Sosteniamo il governo di transizione a guida civile guidato dal primo ministro Abdalla Hamdok, insediato nel settembre 2019. Crediamo fermamente che la Dichiarazione costituzionale del Sudan fornisca la migliore tabella di marcia per iniziare la transizione verso una società giusta, equa e democratica. Sfortunatamente, gli ex funzionari dell'era Bashir e altri continuano a minare la nascente democrazia del Sudan”, si legge nel comunicato stampa. “Il segretario di Stato sta applicando restrizioni sui visti ai sensi della legge sull'immigrazione e la nazionalità su persone che risiedono sia all'interno che all'esterno del Sudan che si ritiene siano responsabili o complici, o che abbiano assunto, direttamente o indirettamente, di piani per minare gli sforzi del governo di transizione a guida civile del Sudan volti ad attuare l'accordo politico del 17 luglio 2019 e la dichiarazione costituzionale del 17 agosto 2019. Ciò includerebbe l'ostruzione del lavoro dei ministri civili, lo stallo dell'attuazione delle disposizioni della Dichiarazione costituzionale, il ritardo dei preparativi per la stesura di una nuova costituzione e la preparazione per le elezioni nel 2022 e l'impegno nella corruzione o nell'abuso o nella violazione dei diritti umani in Sudan, indebolendo l'autorità del governo di transizione a guida civile”, si legge nella nota del dipartimento di Stato. “Questa decisione riflette l'impegno del dipartimento di Stato a lavorare con il primo ministro Abdalla Hamdok e il governo di transizione a guida civile, la società civile e altri nei loro sforzi per raggiungere l'obiettivo finale del popolo sudanese: Libertà, pace e giustizia", conclude la nota.(Nys)