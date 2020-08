Usa: Biden e Harris invitano i governatori a rendere le mascherine obbligatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla Casa Bianca del Partito democratico, Joe Biden e il suo candidato vicepresidente, la senatrice Kamala Harris, hanno chiesto ai governatori degli Stati Uniti di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine, dicendo che le stime mostrano che 40 mila vite potrebbero essere salvate se ciò avvenisse. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Istituiamo un mandato maschera a livello nazionale a partire da subito e salveremo delle vite", ha detto Biden in una conferenza stampa a fianco di Harris a Wilmington, in Delaware. "Sii un patriota. Proteggi i tuoi concittadini. Fai la cosa giusta", ha aggiunto. Harris ha fatto eco all'appello di Biden: "Da questo si vede la vera leadership". L'appello è l'ultimo esempio di Biden e Harris che cercano di concentrare la loro campagna sulla lotta contro la pandemia del coronavirus, colpendo al contempo la risposta del presidente Trump alla crisi della sanità pubblica. "Se il presidente avesse agito prima... solo una settimana prima, avrebbe salvato 30 mila vite", ha detto Biden. "Spero che abbiamo imparato la lezione". (Nys)