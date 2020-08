Ecuador: ex ministro condannato per corruzione accolto da ambasciata Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duarte è stata condannata per corruzione a otto anni di carcere insieme anche all'ex presidente ecuadoriano, Rafael Correa, nell'ambito del processo "Sobornos". Secondo i giudici della corte d'appello, che hanno confermato la condanna emessa in primo grado dalla sezione penale della Corte nazionale di giustizia dell'Ecuador, Correa era il capofila di una rete di corruzione composta anche al suo vicepresidente, Jorge Glas, dagli ex funzionari Alexis Mera, la stessa Duarte, Walter Solis, Vinicio Alvarado e da altre dodici persone. Per tutti la pena è stata di otto anni di reclusione. Secondo i giudici gli imputati favorivano aziende amiche nell'ottenimento di appalti pubblici in cambio di tangenti e finanziamenti per il partito fondato da Correa, Alianza Pais. Correa, che denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno, è da tempo riparato in Belgio, dove vive con la moglie. (Bua)