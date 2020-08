Usa: Trump definisce Kamala Harris "pazza" e "odiosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la candidata del partito democratico alla vicepresidenza, Kamala Harris, si è spostato ormai sul piano personale. Il capo della Casa Bianca ha infatti insultato per il terzo giorno consecutivo il compagno di corsa di Joe Biden. In un'intervista per l'emittente "Fox", Trump ha chiamato "pazza" Harris a causa delle domande incalzanti di quest'ultima, due anni fa, al giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh durante le udienze di conferma al Senato. "Era così arrabbiata e così odiosa con il giudice Kavanaugh", ha detto Trump. "Voglio dire, non ho mai visto niente del genere. Era la più arrabbiata del gruppo, ed erano tutti arrabbiati". L'interrogatorio della signora Harris al signor Kavanaugh al Senato è diventato virale sui social media e ha attirato l'elogio dei Democratici. I Repubblicani hanno liquidato come teatrale la sua linea di interrogatorio sulle sue conversazioni relative alle indagini dell'allora consigliere speciale Robert Mueller sulle interferenze elettorali russe, anche se poi Kavanaugh è stato confermato alla Corte Suprema. (Nys)