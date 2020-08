Israele-Emirati: Netanyahu, ci saranno altri Paesi arabi che stringeranno rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri Paesi arabi potrebbero seguire l’esempio degli Emirati Arabi Uniti e normalizzare i rapporti con Israele. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano in una conferenza stampa poco dopo il raggiungimento dello storico accordo con gli Emirati, mediato dagli Stati Uniti, che prevede l’avvio della piena normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. “Israele ed Emirati sono molto simili, compresa la loro attenzione all'innovazione tecnologica”, ha dichiarato il premier israeliano, il quale ha paragonato l’accordo di oggi alle intese raggiunge con Egitto e Giordania rispettivamente nel 1978 e nel 1994. Nella conferenza stampa, Netanyahu ha ammesso di lavorare ad una normalizzazione dei rapporti con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo dal 2009. “Ho sempre pensato che fosse possibile”, ha rivelato il premier, citando inoltre i rapporti tra Israele e altri Paesi arabi che non hanno relazioni ufficiali con lo Stato ebraico, come il Sudan. "Questo accordo mostra l'enorme cambiamento nel modo in cui Israele è percepito in Medio Oriente", ha sottolineato il capo del governo israeliano. Parlando alla stampa, Netanyahu ha osservato come Emirati, Israele e Stati Uniti abbiano concordato oggi "una pace ufficiale e completa" attraverso una semplice telefonata. “Ci sarà anche uno scambio di ambasciate, relazioni economiche, voli diretti e altro ancora”, ha aggiunto il premier. "Questo sarà molto importante per la nostra economia, la regione e il nostro futuro", ha sottolineato Netanyahu. Rispondendo ad una domanda sulla sospensione del piano di annessione di una parte dei territori della Cisgiordania come previsto dal cosiddetto “accordo del secolo” per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti, Netanyahu ha dichiarato che “la pace non è in cambio di nulla”.(Res)