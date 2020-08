Usa: le nuove richieste di disoccupazione per la prima volta sotto il milione dopo mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove richieste di iscrizione alle liste di disoccupazione negli Stati Uniti a luglio sono scese per la prima volta da diversi mesi sotto il milione. Lo riporta il sito "Politico". I dati sono del dipartimento del Lavoro Usa: circa 963 mila, più altri 488 mila lavoratori licenziati che hanno presentato domanda di sussidio per i disoccupati nell'ambito del nuovo programma di assistenza alla disoccupazione pandemica, creato per coloro che non hanno tradizionalmente diritto alle indennità di disoccupazione, come i lavoratori autonomi e della gig-economy. Anche se i numeri stanno gradualmente diminuendo, il rapporto indica che i posti di lavoro continuano ad andare perduti. Le nuove domande presentate nei programmi statali sono ancora ben al di sopra del precedente record di 698 mila risalente al 1982, alimentando le preoccupazioni che la ripresa economica potrebbe non essere completamente in corso. In totale, secondo il dipartimento, più di 25 milioni di persone sono iscritte alle liste di disoccupazione.(Nys)