Roma: De Priamo (Fd'I), Zaghis e Campidoglio spieghino bonus “opachi” personale Ama

- "Ci risiamo, all'Amministratore di Ama Zaghis, aldilà delle vane promesse, non è bastata la mancata approvazione dei bilanci dal 2017, del piano tariffario e la bocciatura delle linee guida del nuovo Piano industriale per fermarsi e rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Non solo non si dimette -si legge anche-, ma anzi continua, nel riconoscimento a pioggia di aumenti di stipendi e elargizioni al personale, in una situazione di gravissimo stallo dell'azienda che è ormai alla soglia del concordato fallimentare. Questi ulteriori aumenti di stipendi, di poco inferiori ai 10mila euro, a funzionari sulla base di non meglio specificate motivazioni, ci portano a a chiedere con forza al Campidoglio e allo stesso Zaghis su che basi si sono avviate tali procedure. Iter peraltro che sembrerebbero anche in contrasto con le disposizioni impartite recentemente da Roma Capitale e che si sommano alla nostra s interrogazione sulla correttezza dei precedenti aumenti e sulle procedure di assunzione poste in essere in autonomia da Ama e di cui attendiamo ancora risposta. Auspichiamo, in coerenza con la tanto sbandierata trasparenza grillina, che i vertici di Ama e il Campidoglio spieghino anche quella ulteriore vicenda di mala gestione". (Com)