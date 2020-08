Usa: Biden, Trump ostacola servizio postale perché non vuole le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è contrario a un accordo con i Democratici che includesse il finanziamento per il servizio postale perché "non vuole le elezioni". Lo riporta il sito "The Hill". L'ex vicepresidente ha spiegato che il boicottaggio del voto per corrispondenza da parte del presidente è "puro stile Trump". Secondo il capo della Casa Bianca, invece, sono state le pressioni esercitate dal Partito democratico sul voto per corrispondenza universale in occasione delle elezioni del 3 novembre a provocare uno stallo nelle trattative sul pacchetto di aiuti ai cittadini da mille miliardi di dollari presentato a fine luglio dai Repubblicani. In questi giorni Trump è tornato ad avvertire che il voto per corrispondenza potrebbe provocare “la più grande frode elettorale della storia” e ha per la prima volta legato tale dossier al fallimento delle trattative sul pacchetto di aiuti, che a suo dire i Dem volevano utilizzare per finanziare il voto per corrispondenza. “È colpa loro. Volevano 3,5 miliardi di dollari per qualcosa di fraudolento, per i voti per corrispondenza, voti per corrispondenza universali. Voglio 25 miliardi di dollari per gli uffici postali. Hanno bisogno di soldi perché (il loro piano) funzioni e possano prendere milioni e milioni di schede. Ma se non possono avere questi fondi, allora non possono avere il voto per corrispondenza”, ha spiegato Trump a "Fox News". (Nys)