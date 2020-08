Coronavirus: monitoraggio, rischio peggioramento, Rt pari o sopra 1 in 9 regioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, sono le conclusioni del report, si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento. Anche in questa settimana si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri (anche al rientro dopo periodi di vacanza in Paesi a più elevata circolazione virale). Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all’aumento. (segue) (Rin)