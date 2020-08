Inps: Meloni, grazie a richiesta Fd’I audizione Tridico sarà in diretta streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla richiesta di Fratelli d'Italia presentata dal nostro capogruppo in commissione Lavoro, Walter Rizzetto, domani ci sarà l'audizione del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, per lo scandalo dei 600 euro dati ai parlamentari "furbetti" e verrà trasmessa in streaming. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Gli italiani, dopo mesi di sacrifici, devono poter vederci chiaro su questa vicenda e siamo contenti che dopo un rifiuto iniziale della messa in streaming da parte degli altri gruppi parlamentari, alla fine la nostra richiesta sia stata accolta”, ha scritto. (Rin)