Coronavirus: Rezza, casi in leggero aumento, focolai in gran parte dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero di casi di Covid-19 rispetto alla scorsa settimana è in leggero aumento anche se Rt rimane più o meno intorno a 1". Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, commentando il report settimanale della cabina di regia sul coronavirus. "Per quanto riguarda i focolai - spiega -, se ne registrano diversi in molte regioni italiane di dimensioni più o meno rilevanti in gran parte dovuti a casi importati dall'estero o anche a persone che rientrano dopo viaggi per scopo di turismo. Per questo motivo è importante e continuare a seguire quelle che sono le indicazioni delle autorità sanitarie: evitare assembramenti, tenere comportamenti prudenti. Da parte sua la sanità pubblica non può fare altro che quello che ha fatto fino adesso con tempestività ovverosia identificare eventuali focolai e contenerli rapidamente".(Rin)