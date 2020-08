Viabilità: Anas, traffico bloccato su Ss 36 a Giussano (Mb) per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, in prossimità di Giussano (MB). Per cause in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata autonomamente al km 27 e una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Carate Brianza su strade alternative segnalate in loco. (Com)