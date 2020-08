Israele-Emirati: segretario generale Onu Guterres accoglie con favore accordo fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, accoglie “qualsiasi iniziativa che promuova la pace in Medio Oriente”. Lo ha dichiarato oggi un portavoce delle Nazioni Unite, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Il commento di Guterres giunge dopo la firma dello storico accordo siglato oggi in videoconferenza dal premier di Israele, Benjamin Netanyahu, e dall’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, sotto la mediazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oltre alla piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, l’accordo prevede la firma di futuri accordi di collaborazione bilaterale e la sospensione dell’annessione della Cisgiordania, prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti. Mentre il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha accolto l’accordo con favore, i due principali gruppi palestinesi, Hamas e Fatah, l’hanno respinto.(Res)