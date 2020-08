M5s: Sibilia, serve coraggio e non timore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando parla Beppe Grillo ci fa sempre volare, ci rivela tesori che sono nascosti ai più eppure sono sotto i nostri occhi: ieri ci ha svelato la ricchezza dei nostri “dati personali”, qualcosa che tendiamo, almeno in rete, a regalare alle multinazionali. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Lo Stato deve proteggerli, sono la nostra ricchezza per il futuro: interpretando la visione di Beppe e calandola nella pratica andrebbero fuse Sogei (Mef) e Anpr al ministero dell’Interno, e poi Tim dovrebbe gestire la parte della rete con un ramo 100 per cento italiano, magari sostenuta da Cdp”, ha scritto, auspicando un Piano industriale di digitalizzazione verso cui orientare il Recovery fund per il futuro dello sviluppo economico nazionale. “Un progetto visionario che richiede tempo e costanza, oltre ad una forza politica solida e credibile: una forza che abbia coraggio e non timore”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di convincere i ministeri interessati. “L’Italia è piena delle belle idee ferme a metà per colpa di ribaltoni politici, e per questo un tema così importante non può prescindere dal sostegno continuo di una forza politica ben organizzata: il Movimento 5 Stelle dovrà cogliere la sfida, ed avere coraggio delle scelte per fare il salto di qualità e non rimanere sempre in mezzo al guado”, ha concluso. (Rin)