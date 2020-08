Coronavirus: AstraZeneca, produzione vaccino in Messico e Argentina da primo trimestre 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Ebrard ha da parte sua segnalato che in Messico il prodotto sarà "gratuito e universale". Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha avvertito che ancora no è stato fatto un piano compiuto della distribuzione del vaccino ma ha assicurato che i più poveri non "rimarranno in fondo". "In altri paesi possono decidere di far pagare o selezionare a chi dare il vaccino a e chi no. Noi, perché non ci sia nessun dubbio e per dare garanzie al nostro popolo, diciamo che tutti i messicani avranno accesso al vaccino", ha detto "Amlo" secondo cui "la gente più povera non deve preoccuparsi, è garantito il vaccino e non rimarranno in fondo. Per il bene di tutti, prima i poveri, gli anziani, i medici e le infermiere", ha sottolineato. (segue) (Mec)