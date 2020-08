Regno Unito: Johnson, non ci sarà un "confine commerciale" lungo il Mare d'Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcun "confine commerciale" lungo il Mare d'Irlanda. Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, dopo l’incontro avvenuto oggi a Belfast con la premier e la vicepremier nordirlandesi, Arlene Foster e Michelle O'Neill. “Dovranno passare sul mio cadavere", ha aggiunto Johnson, ribadendo la sua promessa che le imprese dell’Irlanda del Nord godranno di un accesso illimitato ai mercati in Inghilterra, Scozia e Galles. Il premier britannico ha anche accettato di "intensificare" gli accordi di partenariato con la Repubblica d'Irlanda e ha affermato che si potrebbe fare di più sugli accordi bilaterali. Johnson ha affermato che è importante disporre di un protocollo specifico per l'Irlanda del Nord, che garantisca che possa seguire alcune delle regole dell'Ue per consentire la libertà di circolazione di merci e servizi attraverso il confine irlandese. Gli imprenditori dell'Irlanda del Nord hanno espresso la loro preoccupazione sul fatto che le limitazioni burocratiche in vigore sulle merci che transitano attraverso il Regno Unito potrebbe rendere impraticabile alcuni scambi. (Rel)