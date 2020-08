Israele-Emirati: Hamas e Fatah respingono accordo normalizzazione relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due principali gruppi palestinesi, Hamas e Fatah, hanno respinto l’accordo raggiunto da Israele ed Emirati Arabi Uniti che prevede la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi in cambio della sospensione dei piani di annessione di parti della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico. In una nota Hamas, il gruppo islamista al potere dal 2007 nella Striscia di Gaza, ha sottolineato che l’accordo “ignora i diritti del popolo palestinese”. Da parte sua Fatah, i cui esponenti guidano l’Autorità nazionale palestinese (Anp) con sede a Ramallah, ha affermato che “Abu Dhabi ignora i suoi doveri nazionali, religiosi e umanitari nei confronti della causa palestinese”. L’accordo concluso oggi in una video conferenza dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed con la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede l’avvio della piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. (segue) (Res)