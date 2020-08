Coronavirus: Ue, conclusi colloqui con Johnson & Johnson per acquisto vaccino contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concluso oggi colloqui esplorativi con Johnson & Johnson per l'acquisto di un potenziale vaccino contro il Covid-19. E' quanto riferito da una nota della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Ciò segue i primi passi positivi con Sanofi-GSK il 31 luglio. Il contratto previsto con Johnson & Johnson prevede la possibilità per tutti gli Stati membri dell'UE di acquistare il vaccino, nonché di donare ai paesi a reddito medio e basso o di reindirizzarlo ai paesi See. Si prevede che, una volta che un vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace contro Covid-19, la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue e potrebbe ulteriormente acquistare a ulteriori 200 milioni di dosi di vaccino. La Commissione conduce intense discussioni con altri produttori di vaccini. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “La vita dei nostri cittadini e la nostra economia hanno bisogno di un vaccino sicuro ed efficace contro il coronavirus. I colloqui di oggi ci avvicinano al raggiungimento di questo obiettivo. La Commissione sta compiendo ogni sforzo, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con le aziende farmaceutiche, per contribuire attivamente a tal fine". (segue) (Beb)