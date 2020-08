Coronavirus: Ue, conclusi colloqui con Johnson & Johnson per acquisto vaccino contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stella Kyriakides, la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha affermato che “oggi si fa un ulteriore passo per garantire un rapido accesso a un vaccino innovativo in fase di sviluppo contro il coronavirus. I nostri negoziati per garantire un ampio portafoglio di vaccini per i nostri cittadini e per il mondo continueranno senza sosta. Un vaccino sicuro ed efficace contribuirà in modo decisivo alla protezione dei cittadini dal virus. Continueremo a lavorare fianco a fianco con i nostri Stati membri fino a quando il vaccino non raggiungerà tutti". I colloqui esplorativi conclusi oggi hanno lo scopo di sfociare in un Advance Purchase Agreement da finanziare con l'Emergency Support Instrument, che dispone di fondi dedicati alla creazione di un portafoglio di potenziali vaccini con diversi profili e prodotti da diverse aziende. (Beb)