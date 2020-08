Coronavirus: Donini, Ministero conferma interpretazione Regione Emilia Romagna su quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus. "Corretto non prevedere la quarantena preventiva per le persone in arrivo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il Ministero dà il via libera alla interpretazione della Regione: dove le condizioni lo consentono, è possibile adottare misure meno restrittive". Lo ha riferito la Regione in una nota. L'assessore alla salute Donini ha affermato: "E' la conferma di quanto avevamo condiviso questa mattina. Ma non abbassiamo la guardia sul rispetto delle norme generali di prevenzione. E’ la formalizzazione di quanto avevamo convenuto questa mattina con il Ministero che conferma la nostra corretta interpretazione dell’ordinanza del ministro emanata ieri. Deve essere chiaro, però, non bisogna cedere di un millimetro nel rispetto di tutte le norme di prevenzione, dal distanziamento, all’uso della mascherina, al lavaggio frequente delle mani”. (Ren)