Costa d'Avorio: un morto nelle proteste contro il terzo mandato del presidente Ouattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un manifestante ha perso la vita negli scontri scoppiati oggi in Costa d'Avorio, dove sono in corso manifestazioni di protesta contro la decisione del presidente Alassane Ouattara di candidarsi per un terzo mandato in occasione delle elezioni del prossimo 31 ottobre. Lo ha confermato in conferenza stampa Adama Bictogo, direttore esecutivo del Raggruppamento dei repubblicani di Ouattara. La morte del dimostrante, avvenuta nella città sud-orientale di Bonoua, avrebbe provocato ulteriori incidenti e spinto la folla a dar fuoco a una stazione di polizia. Secondo Bictogo, vittime si sono registrate anche il giorno prima nella città centrale di Daoukro. Il dirigente del Raggruppamento dei repubblicani ha anche ribadito che non vi sono margini per un passo indietro da parte del presidente in carica: "Per noi - ha affermato - il dibattito è chiuso". (segue) (Res)