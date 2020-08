Costa d'Avorio: un morto nelle proteste contro il terzo mandato del presidente Ouattara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito su Twitter da "Lsi Africa" ed altri media locali con il supporto di immagini e video, una folla di persone ha manifestato il proprio dissenso anche nelle strade di Abidjan, nonostante la protesta non fosse stata autorizzata dalle autorità. A Yoopougon, il più grande comune di Abidjan, gli agenti hanno disperso i manifestanti, mentre le associazioni della società civile denunciano un numero ancora imprecisato di feriti e diversi arresti. Tra i fermi, "Lsi Africa" segnala quello della coordinatrice del Movimento civico ivoriano Generazione e popoli solidali (Gps), Anne-Marie Bonifon, che è stata arrestata insieme a diversi altri attivisti del movimento. In questo contesto, l'ex premier e candidato alle elezioni presidenziali Guillaume Soro, presidente del movimento Gps, si è nuovamente espresso oggi contro la ricandidatura di Ouattara. Dal suo esilio in Francia Soro, che si è dimesso a febbraio scorso in vista della sua candidatura alla presidenza, ha sostenuto che la candidatura del capo dello Stato viola la Costituzione ivoriana. (Res)