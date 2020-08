Raggi: Vivarelli, con Virginia per alimentare speranza che Roma si liberi da potere coatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non uscire con un post a favore equivale ad essere contro la sua ricandidatura". Lo dice in un post su facebook l'assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Valentina Vivarelli, riferendosi ad articoli di stampa che la vorrebbero contraria alla ricandidatura a sindaco di Raggi. "Voglio smentire la zelante testata e ribadire tutta la mia fiducia a Virginia. Evito di rifare l'elenco dei risultati, delle battaglie e degli attacchi ricevuti perché è sufficiente leggere i titoli dei quotidiani degli ultimi quattro anni per capire quanto la Raggi sia stata avversata e denigrata. Virginia non solo non ha mai mollato, ma giustamente chiede fiducia per un secondo mandato per continuare il colossale lavoro volto a scardinare i poteri pantagruelici che per anni hanno mangiato la capitale abbandonandola al dissesto economico e morale. Proseguire col M5S nell'amministrazione capitolina equivale ad alimentare la speranza che questa città possa liberarsi di un potere coatto al quale la nostra sindaca non si è mai piegata. 'Antes morir de pie que vivir de rodillas'. (Cit. La Pasionaria)". (Com)