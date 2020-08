Coronavirus: tamponi per chi rientra da paesi a rischio, ecco i numeri da chiamare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi è diretto in Italia e proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, spiega il ministero della Salute, è consigliabile presentarsi all’imbarco in aeroporto con l’attestazione di un test (molecolare o antigenico) eseguito nelle 72 ore prima e risultato negativo. In questo modo si eviteranno attese o trafile, una volta arrivati in Italia. Per informazioni è possibile chiamare il ministero della Salute ai seguenti numeri: dall’Italia al numero gratuito 1500, dall’estero ai numeri +39.02.32008345 - +39.02.89619015 - +39.02.83905385. (segue) (Rin)