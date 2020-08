Coronavirus: M5s, a Conte e ministri fiducia e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo si è ritrovato a gestire un’emergenza sanitaria straordinaria, divenuta subito dopo anche un’emergenza economica, per l’Italia come per il resto del mondo. Così in una nota congiunta i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, rispettivamente Gianluca Perilli e Davide Crippa. “Le scelte fatte non solo hanno garantito la limitazione dei contagi da Covid-19, ma hanno permesso di sostenere famiglie, lavoratori e imprese: la magistratura sta facendo il suo lavoro, come è giusto che sia, e come Movimento 5 Stelle ribadiamo al presidente Conte e a tutti i ministri il nostro sostegno e la nostra fiducia”, hanno detto. (Com)