Coronavirus: Tedros (Oms), serviranno 100 miliardi di dollari per i nuovi strumenti contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo della lotta internazionale contro il Covid-19 sarà di almeno 100 miliardi di dollari. Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un briefing con la stampa. "Stimiamo che il mondo dovrà spendere 100 miliardi in nuovi fondi, in particolare per i nuovi vaccini che dovranno essere sviluppati", ha detto Tedros. Secondo il direttore generale dell'Oms, la prima priorità è ora di stanziare 31,3 miliardi per il programma internazionale dell'Oms che consenta di accelerare lo sviluppo, la produzione, la regolamentazione, l'acquisto e l'estrazione di fondi per contrastare il Covid-19. (Geb)