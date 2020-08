Inps: Camera, domani audizione Tridico in commissione lavoro su bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 14 agosto, alle ore 12, l'Ufficio di Presidenza della commissione Lavoro, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge l'audizione, in videoconferenza, di Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto. L'appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. (com)