Usa: coronavirus, il Colorado estende l’ordine di indossare mascherine

- Lo Stato del Colorado ha deciso di estendere l’ordine di indossare mascherine, entrato in vigore lo scorso 16 luglio e in scadenza il prossimo 15 agosto. Lo ha confermato all’emittente “Cnn” il governatore Jared Polis. “I nostri dati mostrano che indossare le mascherine ha contribuito al nostro grande successo nel ridurre la diffusione del virus e nel riaprire rapidamente la nostra economia e le nostre scuole. Per questo, l’ordine resterà in vigore a sostegno degli sforzi per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di evitare assembramenti”, ha spiegato Polis. “Le mascherine e il distanziamento fisico – ha proseguito il governatore – continuano a proteggere le vite dei cittadini del Colorado durante la pandemia”.(Nys)