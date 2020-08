Israele-Emirati: presidente egiziano Al Sisi accoglie con favore accordo mediato dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha “seguito con grande interesse e apprezzamento” la dichiarazione congiunta sull’accordo mediato dagli Stati Uniti fra Emirati Arabi e Israele, che prevede la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi, la sospensione dell’annessione della Cisgiordania prevista dal piano di pace statunitense per il Medio Oriente e futuri accordi bilaterali. Al Sisi lo ha dichiarato sul suo profilo Twitter, dove ha anche aggiunto di apprezzare gli sforzi dei contraenti dell’accordo per portare “prosperità e stabilità” nella regione del Medio Oriente. L’intesa, raggiunta oggi in videoconferenza fra il premier di Israele Benjamin Netanyahu e l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, con la mediazione del presidente statunitense Donald Trump, rappresenta un evento storico nelle relazioni fra i paesi arabi del Medio Oriente e Israele. (Cae)