Usa: stop "fino a nuovo ordine" a voli charter privati a Cuba

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha detto di aver chiesto al Dipartimento ai trasporti di "sospendere i voli di charter privati" con Cuba. Il "regime di Castro", scrive Pompeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, "usa il turismo e i fondi dei viaggi per finanziare i suoi abusi e l'ingerenza in Venezuela. Ai dittatori non si può permettere di trarre benefici dai viaggi in Usa". Nella lettera inviata al segretario ai Trasporti, Elaine L. Chao, Pompeo segnala che la richiesta è parte della politica di "pressione economica sul governo cubano" portata avanti per "limitare le possibilità del regime di reprimere il popolo e di sostenere il regime di (Nicolas) Maduro in Venezuela", nell'interesse "della politica estera degli Stati Uniti". Il dipartimento dei Trasporti ha fatto seguire l'ordine "fino a nuovo ordine" di sospensione dei voli privati tra "gli Stati Uniti e tutti gli aeroporti a Cuba", eccetto quelli di emergenza da effettuarsi per ragioni mediche, per ricerca e riscatto o "di interesse" Usa. (Nys)